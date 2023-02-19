RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Купянск и Волчанск снова попали под вражеские обстрелы: есть жертва и раненые

Фото: россияне обстреляли Купянск и Волчанск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска вчера обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. В частности, под удар попали Купянск и Волчанск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

От вражеских обстрелов пострадали не менее 10 приграничных населенных пунктов.

В Купянске российские снаряды повредили административное здание, гаражи и автомобили, произошли пожары. В поселке Двухлетняя повреждено здание скорой медицинской помощи.

В поселке Ковшаровка в результате атаки оккупантов ранения получили 53-летний мужчина и 57-летняя женщина, их госпитализировали. Обстрелом серьезно повреждено здание учебного заведения.

В Волчанске российский снаряд попал в частный дом. В результате удара погиб мужчина.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь, в результате чего поврежден одноэтажный и 4 многоэтажных дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковКупянск