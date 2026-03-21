"Кумовство не создаст свободную страну": главное из интервью доктора экономических наук НАН

08:30 21.03.2026 Сб
4 мин
Что мешает стране осуществить технологический скачок и как избежать ловушки бедности?
aimg Дмитрий Левицкий aimg Ирина Гамерская
"Кумовство не создаст свободную страну": главное из интервью доктора экономических наук НАН Фото: какое будущее у украинской экономики (Getty Images)

Украина продолжает жить иллюзиями мирного времени, надеясь на быстрое послевоенное "экономическое чудо", тогда как реальность требует жестких решений и тотальной милитаризации экономики.

РБК-Украина собрало главные тезисы из большого интервью доктора экономических наук, члена-корреспондента НАН Украины Сергея Кораблина.

О "ловушке примитивизации" и 30 потерянных лет

Иллюзии мирного времени: Будущее страны часто обсуждают так, будто война уже закончилась, хотя на самом деле продолжают гибнуть люди, разрушаться города, а в бюджете не хватает средств.

Диагноз системе: Кумовство не способно построить свободную страну, а бюрократическая вертикаль никогда не изобретет смартфон.

Условия для технологического скачка: Высокие технологии требуют другой социальной культуры и безусловного выполнения законов и контрактов, как это работает в скандинавских странах.

"Кумовство не создаст свободную страну": главное из интервью доктора экономических наук НАН

Технологическое развитие невозможно в стране, где царит коррупция (Инфографика РБК-Украина)

О мифе "постиндустриальной экономики"

Провал деиндустриализации: Украина бесславно потеряла свой мощный промышленный потенциал начала 1990-х, не создав ничего лучшего взамен.

Агросектора и ІТ мало: Выжить только за счет сферы услуг, экспорта зерна, рапса или масла невозможно - стране критически необходима современная материальная промышленность.

О "ренессансе государственного капитализма"

Конец свободного рынка: Неолиберальная политика и массовая дерегуляция отошли в вечность; сейчас в мире формируется новый мейнстрим - милитаризация промышленности и жесткая защита национальных интересов.

Вопрос выживания: Для Украины государственное признание и финансовая поддержка приоритетных отраслей является вопросом физического выживания.

Об ОПК как новом локомотиве

Зависимость от доноров: Сейчас около 45% всех расходов на оборону Украины покрываются за счет внешней помощи.

Оружие вместо аграрки: Поскольку "кукурузой дрон или ракету не сбить", абсолютным приоритетом должно стать промышленное военное развитие.

Реалистичный подход: Украине не стоит пытаться производить все сразу; лучше сфокусироваться на реалистичных проектах, постепенно наращивая сложность, как это делает Израиль.

"Кумовство не создаст свободную страну": главное из интервью доктора экономических наук НАН

Украина должна делать ставку на оборонные технологии, а не на агросектор (Инфографика РБК-Украина)

О ресурсах и геополитических "тисках"

Спекулятивный имидж: Экономика Украины никогда не считалась инвестиционно привлекательной, а ее рейтинги всегда были в "спекулятивной зоне".

Как не стать "карьером": Чтобы привлечь гигантов вроде Volkswagen или Bayer, Украина должна адаптировать нормы ЕС и предлагать исключительно привлекательные условия, а не ждать, что рынок все решит сам.

О долговой "красной линии"

Долги отходят на задний план: Хотя госдолг достиг 98,4% ВВП, перед угрозой уничтожения государства фокус смещается на эффективность использования этих средств для защиты.

Смягчение рисков: Благодаря льготным периодам программ ЕС (Ukraine Facility) и погашению кредитов G7 (ERA) за счет замороженных активов РФ, долговая нагрузка пока не является чрезмерной.

О гривне и политике НБУ

Банки-рантье: Вместо кредитования бизнеса (рост только на 3,1%), банки вкладывают сотни миллиардов в депозитные сертификаты НБУ, превратившись в финансовых рантье.

Угроза после войны: Когда внешнее финансирование сократится, нехватка внутреннего кредитования и дефицит валюты могут спровоцировать девальвацию и инфляцию.

"Кумовство не создаст свободную страну": главное из интервью доктора экономических наук НАН

Какие стратегические ориентиры должны быть у Нацбанка (Инфографика РБК-Украина)

О Евроинтеграции без "розовых очков"

Отсутствие конкуренции: Украина пока не может конкурировать с ЕС в самолетостроении или робототехнике, поэтому успехом будет хотя бы локализация европейских производств.

Конец уступок: После завершения войны европейские партнеры перестанут закрывать глаза на невыполненные обязательства, и отношения перейдут в жесткую прагматическую плоскость.

О демографическом приговоре

Потеря кадров: Из страны выехало почти 6 млн человек, и по оценкам, менее половины планируют вернуться, что уже создает дефицит специалистов.

Шанс на возвращение: Ситуация не является приговором; если после войны удастся наладить достойные условия жизни и труда, возможна обратная волна миграции.

Финальный прогноз

Прогнозы условны: Делать точные прогнозы на 5-10 лет во время войны невозможно.

Главный риск: Тыловые скандалы, коррупция и непрозрачные закупки демотивируют общество и партнеров, ставя под сомнение способность Украины соответствовать европейским нормам.

