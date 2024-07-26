Культурные памятники в оккупации начнут вносить в реестр "єПам‘ятка": как он будет работать

Пока известно, что на месте уничтоженного в Крыму античного и византийского города-государства Херсонес Таврические оккупационные власти планируют построить новостройку и так называемый "исторически-археологический парк". Этот акт вандализма - очередной аргумент, что медлить нельзя.

Шуляк пояснила, что в случае, если эта памятка не будет внесена в Реестр, что будет подтверждением ее статуса, Украина не сможет на международном уровне доказать вред, причиненный ей. Более того, это правило следует распространить на все без исключения памятки, расположенные на территориях боевых действий.

"Российские оккупанты уничтожают памятник археологии мирового значения - руины античного и византийского города-государства Херсонес Таврический в Крыму, который внесен в мировое наследие ЮНЕСКО. Они сняли почву на ее территории, загородили обзорными площадками находящиеся на поверхности археологические остатки", - отметила Шуляк.

По ее словам, оккупанты также перенесли и отстроили в другом месте несколько раскопанных объектов, а на месте древней цитадели построили амфитеатр, что создает нагрузку на оригинальное сооружение. Вдобавок, там построили новостройку с претензией на старину, назвав ее парком "Новый Херсонес".

Она подчеркнула, что в первую очередь это безоговорочная потеря достояний украинской истории, которая произошла по вине оккупанта. С другой стороны, если мы как можно быстрее не начнем вносить находящиеся на ВОТ памятники в наш реестр, мы можем упустить возможность получить репарации от России. В случае уничтоженных памятников именно данные из этого реестра станут основой для вычисления их размера.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН по поводу разрушения Херсонеса. Но это не означает, что Украина имеет право затягивать другие культурные памятники, которые расположены на временно неподконтрольной Украине территории.

В частности, это будет дополнительной защитой в случае археологических памятников – если оккупанты разграбят курганы и могильники, что в течение 10 лет происходит систематически. Более того, с началом военных действий началось мародерство и ограбление предметов археологического наследия и активизировалась черная археология - когда объекты археологии находят и продают на подпольных аукционах.

По ее словам, памятникам археологии нужен учет, это одна из самых больших проблем украинского культурного наследия - еще в мирное время не было проведено паспортизации археологического наследия на должном уровне, что привело к "выпадению" большинства археологических объектов - поселений, городищ, стоянок, курганов и могильников из Государственного реестра недвижимых достопримечательностей Украины и региональных списков достопримечательностей. Сейчас идет работа по его наполнению.

"Конечно, это должно происходило исключительно в цифровом формате, что как раз и возможно благодаря "єПам‘ятка". Поэтому сегодня важно оцифровывать документы с территории боевых действий - не все архивы сумели вывезти и в конце концов бумажные документы легко уничтожить. Соответственно, если информация о состоянии памятки будет у нас в цифровом формате, у нас будет возможность восстановить объект до того состояния, как оккупационный режим его уничтожил", - подытожила Шуляк.

Напомним, в Верховной Раде создается специальная межкомитетская рабочая группа по защите объектов культурного наследия. В группу, кроме членов Комитета градостроительства, войдут представители комитета гуманитарной и информационной политики, народные депутаты, представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры (Миновосстановление), Министерства культуры и информационной политики, центральных и местных органов власти, а также ученые и эксперты в сфере культурного наследия

Задача рабочей группы – наработать законодательные изменения, которые помогут решить проблему произвольного уничтожения памятников, обострившуюся в результате российской вооруженной агрессии.