Кулеба об Abrams: есть надежда, что будут уже в этом контрнаступлении

"Есть надежда (что танки Abrams будут участвовать в этом контрнаступлении - ред.), но я скажу так, нужно мыслить не только этим контрнаступлением. Это то, что я постоянно подчеркиваю во время общения с партнерами. Не надо смотреть на это контрнаступление, как на последнее и решающее", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, контрнаступлений будет столько, сколько потребуется для полной деоккупации территории Украины. Что-то наша страна получает уже сейчас, например БМП Bradley, а что-то "находится в процессе".

"Поэтому работаем на сейчас, но держим в уме, что нам понадобятся танки, БТРы и другая техника для возможных последующих компаний", - отметил министр.

Кулеба добавил, что в войне необходимо всегда думать на два-три шага вперед.

Abrams для Украины

Напомним, США пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже из-за долгих сроков поставок предоставить захотели версию M1A1.

В Пентагоне еще в марте заявляли, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года. Более точные сроки поставок пока неизвестны.