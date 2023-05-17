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Кулеба встретился с спецпредставителем Китая: о чем говорили

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба переговорил со спецпредставителем правительства КНР Ли Хуэем в рамках его визита в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Во время встречи стороны обсудили:

  • актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая на двустороннем уровне, в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии;
  • министр Кулеба проинформировал спецпредставителя Китая о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира, который будет заключаться в уважении суверенитета и территориальной целостности Украины;

"Он (Дмитрий Кулеба, - ред.) подчеркнул, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих утрату ее территорий или замораживание конфликта", - пишет пресс-служба.

Министр также отметил важность участия Китая в реализации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, Черноморской зерновой инициативы, обеспечении ядерной безопасности и других важных международных усилиях.

"Стороны отдельно обсудили долгосрочную перспективу развития двусторонних отношений между Украиной и Китаем и договорились наращивать диалог по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй должен посетить Украину, Польшу, Францию, ФРГ и РФ, чтобы обсудить возможность урегулирования российской полномасштабной военной агрессии против Украины.

Согласно данным El Mundo, сегодня, 17 мая, Хуэй может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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