Кулеба встретился с главой МИД Южной Кореи и обсудил восстановление Украины

В четверг, 11 мая, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Южной Кореи Паком Джином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Кулебы в Twitter.
По его словам, Южная Корея поддерживает "формулу мира", ранее предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы обсудили участие Кореи в восстановлении Украины", - говорится в заявлении.
Также Кулеба и Джин приветствовали растущую интенсивность двусторонних контактов между Украиной и Южной Кореей.
Напомним, Южная Корея следит за ситуацией на поле боя в Украине. Сеул рассматривает разные варианты, когда речь идет о помощи Киеву летальным оружием.
В понедельник, 24 апреля, правительство Южной Кореи ввело новые меры экспортного контроля в отношении России и Беларуси.
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