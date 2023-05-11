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Кулеба встретился с главой МИД Южной Кореи и обсудил восстановление Украины

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 11 мая, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Южной Кореи Паком Джином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Кулебы в Twitter.

По его словам, Южная Корея поддерживает "формулу мира", ранее предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы обсудили участие Кореи в восстановлении Украины", - говорится в заявлении.

Также Кулеба и Джин приветствовали растущую интенсивность двусторонних контактов между Украиной и Южной Кореей.

Напомним, Южная Корея следит за ситуацией на поле боя в Украине. Сеул рассматривает разные варианты, когда речь идет о помощи Киеву летальным оружием.

В понедельник, 24 апреля, правительство Южной Кореи ввело новые меры экспортного контроля в отношении России и Беларуси.

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