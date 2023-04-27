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Кулеба встретился с директором Продовольственной организации ООН: что обсудили

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Четверг 27 апреля 2023 06:24
Кулеба встретился с директором Продовольственной организации ООН: что обсудили Фото: Кулеба провел встречу с директором Продовольственной организации ООН (mfa.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунюем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Сообщается, что стороны обсудили возможности предоставления технической поддержки для содействия экспорту продовольствия из Украины и поддержки развития гуманитарной программы "Зерно из Украины".

Кроме того, глава МИД Украины призвал Продовольственную и сельскохозяйственную организацию приложить максимальные усилия для обеспечения дальнейшего функционирования Черноморской зерновой инициативы.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готова предпринять шаги для решения проблем, которые возникли из-за запрета на импорт украинского зерна в ряд стран.

Напомним, Болгария, Словакия, Венгрия и Польша решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины. Это связано с тем, что ввоз зерна значительно повлиял на цены на внутреннем рынке. Это вызвало недовольство среди местных фермеров. Более детально о проблеме можете узнать в материале РБК-Украина.

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ООН Дмитрий Кулеба
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