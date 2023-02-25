"Уверены в победе Украины": Кулеба о встрече с директором ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

"Завершаю поездку в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк. Мой организм окончательно сбился с графика часовых поясов, все дни смешались в один длинный день и несколько коротких ночей. Было много всего. Вы, наверное, видели в новостях. Об одной встрече расскажу отдельно - с директором Института изучения войны (ISW) Кимберли Каган", - говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что это та же организация с новостями от которой каждое утро начинаете день. Она уже год властвует в украинских заголовках. По его словам, эксперты ISW регулярно предоставляют качественный анализ боевых действий, прогнозы их развития, комментируют, отвечают, обновляют карту.

"Мы обменялись мнениями, что еще и как можно сделать. Было приятно услышать именно от Кимберли, что ISW убежден в победе Украины. Благодарен команде ISW за их вклад в нашу победу в войне за реальность", - пояснил Кулеба.

Министр добавил, что в этой войне у каждого из нас есть своя роль. Он поблагодарил всех, кто воюет на информационном фронте в Украине и за рубежом ради победы Украины.