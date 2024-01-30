Кулеба о встрече с Сийярто: была полезна и очень актуальна, мы получили максимум

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Ужгороде вчера, 29 января. По его словам, переговоры были полезны и очень актуальны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в интервью "Укринформу" .

Кулеба напомнил, что перед этим последний раз встречался с Сийярто в 2022 году.

"Поэтому эта встреча была очень актуальна и, конечно, полезна. Я считаю, что максимум, который могли, мы сегодня получили. Первое - Петер не сказал ничего плохого", - сказал министр.

По словам Кулебы, они с Сийярто обсудили "опасения относительно намерений друг друга".

"Мы откровенно проговорили об опасениях относительно намерений друг друга. Объяснили друг другу все. У венгров есть недоверие к нам, у нас есть недоверие к ним - в силу разных обстоятельств, это понятно. И то, что мы сегодня на троих все это проговорили, я считаю, что это очень важно", - рассказал глава украинского МИД.

Он добавил, что переговоры в основном касались трех тем: венгерского меньшинства, войны и логики действий российского диктатора Владимира Путина, а также встречи президента Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Как рассказал Кулеба, Сийярто также объяснял, "почему венгры встречаются с россиянами и как они видят путь к миру".

Визит Сийярто в Украину и встреча с Кулебой

Напомним, вчера, 29 января, глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ужгород, где встретился главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Чиновники отметили, что переговоры будут касаться нормализации украино-венгерских отношений.

Позже в Ужгороде состоялась совместная пресс-конференция чиновников обеих стран, в ходе которой стороны сделали ряд заявлений о предоставлении помощи, вопросов о нацменьшинствах в Закарпатье, секторального сотрудничества, полномасштабного вторжения РФ, подготовку встречи лидеров Украины и Венгрии.

Все подробности визита Сийярто в Ужгород и встречи представителей Украины и Венгрии – читайте в материале РБК-Украина.