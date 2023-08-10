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Кулеба о "зерновой сделке": Эрдоган - единственный человек, который может убедить Путина

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является едва ли не единственным человеком в мире, который может убедить российского диктатора Владимира Путина вернуться к "зерновой сделке".

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр иностранных дел сообщил, что Эрдоган имеет сбалансированные отношения между Москвой и Киевом, поэтому он имеет лучшие шансы восстановить соглашение при посредничестве ООН.

"Думаю, не будет преувеличением сказать, что президент Эрдоган, пожалуй, единственный человек в мире, который может убедить президента Путина вернуться к Черноморской зерновой инициативе", - сказал Кулеба.

Что произошло с "зерновым соглашением"

Недавно страна-террорист Россия заявила о "приостановлении" своего участия в "зерновой сделке" из-за якобы невыполнения ее условий. После этого экспорт украинского зерна Черным морем был прекращен, а президент Владимир Зеленский выразил готовность продлить действие соглашения в трехстороннем формате.

В частности, после выхода из соглашения Россия прибегла к ударам по черноморским портам, а Украина благодаря морским дронам атаковали российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в порту Новороссийска и нефтяной танкер SIG в Керченском проливе.

Тем временем Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениивозобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе". В частности, он призвал Запад помочь превратить эту инициативу в основу прекращения огня между Россией и Украиной.

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