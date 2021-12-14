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Кулеба про заяву Бербок по "Північному потоку-2": налаштовує на обережний оптимізм

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 12:18
Кулеба про заяву Бербок по "Північному потоку-2": налаштовує на обережний оптимізм Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на заяву своєї німецької колеги Анналени Бербок про "Північний потік-2". Її заяви, за словами міністра, налаштовують на "обережний оптимізм".

Про це Кулеба заявив журналістам, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"І те, що вчора прозвучало публічно від міністра закордонних справ Німеччини (про "Північний потік-2", - ред.), і те що ми обговорювали в телефонній розмові, налаштовує мене на обережний оптимізм", - заявив Кулеба.

За його словами, є чітке розуміння і рівня загрози, яку представляє Росія і її ескалація щодо України, і безумовно розуміння ризиків, які несе газопровід.

Кулеба і Бербок погодилися, що застосування "не тільки букви, а й духу" Третього енергопакету до "Північного потоку-2" є абсолютно необхідним, додав міністр.

Нагадаємо, Кулеба обговорив з новою главою МЗС Німеччини Донбас і "Північний потік-2".

Раніше Бербок заявила, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" припинена, оскільки він не відповідає нормам Євросоюзу.

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Дмитро Кулеба Германия Північний потік-2
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