Кулеба про заяву Бербок по "Північному потоку-2": налаштовує на обережний оптимізм

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на заяву своєї німецької колеги Анналени Бербок про "Північний потік-2". Її заяви, за словами міністра, налаштовують на "обережний оптимізм".

"І те, що вчора прозвучало публічно від міністра закордонних справ Німеччини (про "Північний потік-2", - ред.), і те що ми обговорювали в телефонній розмові, налаштовує мене на обережний оптимізм", - заявив Кулеба.

За його словами, є чітке розуміння і рівня загрози, яку представляє Росія і її ескалація щодо України, і безумовно розуміння ризиків, які несе газопровід.

Кулеба і Бербок погодилися, що застосування "не тільки букви, а й духу" Третього енергопакету до "Північного потоку-2" є абсолютно необхідним, додав міністр.