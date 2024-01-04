RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба заявил, что он уверен в помощи Запада и у него нет "плана Б"

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Дмитрий Кулеба уверен в поддержке военной помощи Запада Украине и альтернативы этому нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На вопрос о том, что будет делать Украина, если не получит от западных стран достаточно оружия, Дмитрий Кулеба ответил, что у Украины нет альтернативы военной помощи Запада. Он заявил, что Украина будет продолжать бороться, даже если у нее не будет всего необходимого оружия.

Кулеба также подчеркнул, что военная помощь Украине является инвестицией в безопасность НАТО и процветание США.

"Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами. И как правильно сказал генсек НАТО, то, что дается Украине - не благотворительность. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа", - сказал Кулеба в интервью.

Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия победит в Украине, "другие лидеры во всем мире будут искушены пойти по следам России". Это приведет к росту нестабильности и напряженности во всем мире. Кулеба также предупредил, что если Россия добьется успеха в Украине, она может решиться напасть на другие страны НАТО.

"Те, кто в своих внешнеполитических расчетах считает, что Путин не решится напасть на страну НАТО, если он увидит, что он может добиться успеха в Украине, совершают огромную ошибку и должны сменить работу", - сказал Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел отметил, что если Запад прекратит помогать Украине - "цена всего будет намного выше".

"Поэтому какой бы ни была цена сегодня, цена всего, что будет, если Украина не получит помощи сегодня, будет намного, намного выше. И вот почему мы верим в "план А", мы работаем над "планом А", и мы его воплотим", - отметил Кулеба.

Военная помощь Украине

Ранее мы писали, что у США больше не осталось средств для предоставления военной помощи Украине.

Также мы сообщали, что в Бундестаге призвали правительство Германии одобрить поставки Украине немецких крылатых ракет Taurus, на фоне ракетных ударов России.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныДмитрий Кулеба