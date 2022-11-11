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Кулеба завтра встретится с Блинкеном. Будут говорить об оружии для Украины

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 12 ноября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся на полях саммита АСЕАН. Обсудят расширение военной помощи Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы в эфире телемарафона.

"Завтра у меня будет очень активный день, и здесь завтра также будет госсекретарь Блинкен. У нас будет отдельная встреча, будем обсуждать ситуацию с безопасностью, предоставление Украине новых вооружений", - заявил Кулеба.

Как отметил министр, одной из тем переговоров также будет ссылка на санкции против Российской Федерации.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности последнего пакета помощи США Украине. В него вошли ракеты для систем противовоздушной обороны и снаряды для артиллерии.

Также на следующей неделе ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с бывшим президентом США Джорджем Бушем.

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