Кулеба завтра встретится с Блинкеном. Будут говорить об оружии для Украины

Завтра, 12 ноября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся на полях саммита АСЕАН. Обсудят расширение военной помощи Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы в эфире телемарафона.
"Завтра у меня будет очень активный день, и здесь завтра также будет госсекретарь Блинкен. У нас будет отдельная встреча, будем обсуждать ситуацию с безопасностью, предоставление Украине новых вооружений", - заявил Кулеба.
Как отметил министр, одной из тем переговоров также будет ссылка на санкции против Российской Федерации.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности последнего пакета помощи США Украине. В него вошли ракеты для систем противовоздушной обороны и снаряды для артиллерии.
Также на следующей неделе ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с бывшим президентом США Джорджем Бушем.
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