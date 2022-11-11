Кулеба завтра встретится с Блинкеном. Будут говорить об оружии для Украины

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы в эфире телемарафона.

"Завтра у меня будет очень активный день, и здесь завтра также будет госсекретарь Блинкен. У нас будет отдельная встреча, будем обсуждать ситуацию с безопасностью, предоставление Украине новых вооружений", - заявил Кулеба.

Как отметил министр, одной из тем переговоров также будет ссылка на санкции против Российской Федерации.