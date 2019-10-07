Кулеба запевнив, що курс України на євроінтеграцію залишається незмінним

Курс України на євроінтеграцію залишається незмінним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції Дмитра Кулеби.

Кулеба заявив, що "розворот" курсу України в іншу сторону неприпустимий та економічно невигідний. Чиновник також додав, що зараз немає у суспільства запиту на розворот цього курсу, адже в Конституції України чітко прописано, в якому напрямку повинна рухатися країна.

"Цей курс незмінний. Я в цій історії з 16 серпня, коли мене запросили обійняти посаду віце-прем'єр-міністра. З того моменту я в одній бесіді, на одній зустрічі не чув навіть натяку на те, що ми можемо змінити курс", - сказав Кулеба на зустрічі з бізнес-спільнотою.

Кулеба також закликав морально бути готовими до того, що "великий сусід" спробує заважати Україні рухатися в обраному напрямку.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що Співдружність незалежних держав (СНД), що раніше входили до складу СРСР, є "клубом невдах".

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна сподівається отримати другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро від Європейського Союзу до кінця 2019 року.