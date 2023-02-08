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Кулеба позвонил Блинкену: о чем говорили

Фото: Кулеба пообщался по телефону с Блинкеном (коллаж РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Глава МИД Дмитрий Кулеба 7 февраля провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины.

Дипломат указал, что разговор был "целенаправленным".

Руководители внешнеполитических ведомств подняли тему новой военной помощи, новых санкций против РФ и подготовки важных событий.

Поскольку, как отметил Кулеба, российское полномасштабное вторжение "приближается к годовой отметке".

"РФ совершила бы серьезную ошибку, если бы подумала, что кому-то надоест бороться со злом, что она приносит", - добавил министр иностранных дел Украины.

Напомним, недавно Кулеба рассказал, что Украина работает над получением первой эскадрильи западных самолетов, в том числе американских F-16.

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Дмитрий КулебаЭнтони Блинкен