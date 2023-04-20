Кулеба расстроился неспособности ЕС договориться о поставках боеприпасов Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

По словам главы МИД, ЕС проходит проверку на стратегическую автономию в принятии новых важных решений в сфере безопасности. Однако замедление принятия данных решений

Ранее РБК-Украина сообщало, что Франция и Польша поспорили, поскольку послы не смогли урегулировать вопрос о том, кто должен получить общие контракты ЕС на покупку боеприпасов для Украины - только местные фирмы или страны, не входящие в блок.

Напомним, 20 марта страны ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в год.

Совет ЕС уже утвердил выделение денег на боеприпасы для Украины.

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