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Кулеба заменит Киссинджера в исполнительном совете авторитетной международной фундации

Пятница 22 декабря 2023 15:01
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Кулеба заменит Киссинджера в исполнительном совете авторитетной международной фундации Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заменит американского дипломата Генри Киссинджера в исполнительном консультативном совете некоммерческой международной фундации WORLD.MINDS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз фундации .

"Решением, подчеркивающим преимущества глобального интеллектуального сотрудничества, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял приглашение войти в Исполнительный консультативный совет престижного WORLD.MINDS FOUNDATION. Это назначение также означает честь занять место, которое ранее занимал покойный Генри Киссинджер, известный как государственный деятель, писатель и интеллектуал", – говорится в сообщении WORLD.MINDS.

Как отмечает фундация, Украина, которая сейчас стоит на передовой защиты демократических ценностей и суверенитета в сложные времена, предлагает жизненно важную перспективу для сообщества WORLD.MINDS.

"WORLD.MINDS глубоко привержен укреплению мира, прогресса и взаимопонимания, объединяя светлые умы в международном масштабе", - отметил Кулеба.

WORLD.MINDS объединяет лидеров в области науки, геополитики и бизнеса. Фонд направлен на содействие диалогу относительно главных проблем, с которыми сегодня сталкивается мир. В его исполнительный наблюдательный совет также входят американский генерал в отставке, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус, нобелевский лауреат по химии Курт Вютрих, известный историк Нил Фергюсон, принстонский философ Питер Сингер и CEO Мюнхенской конференции по безопасности Бенедикт Франке.

Напомним, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался 30 ноября в возрасте 100 лет.

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Дмитрий Кулеба
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