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Кулеба призвал владельцев танков Leopard присоединиться к коалиции и предоставить их Украине

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина призывает всех новых партнеров, имеющих на вооружении танки Leopard 2, передать их для нужд Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Так образуется танковая коалиция. Все сомневающиеся, что такое может произойти, теперь видят: для Украины и партнеров невозможно - это ничто", - говорится в сообщении.

Кулеба призвал всех новых партнеров, имеющих на вооружении танки Leopard 2, присоединиться к коалиции и предоставить как можно больше из них.

"Сейчас они свободны", – добавил министр.

Напомним, Германия согласилась передать Украине 14 танков Leopard2 . Берлин также предоставил союзникам необходимое разрешение на поставку собственных Leopard Украине.

Испания готова передать Украине танки Leopard 2 немецкого производства после того, как Берлин согласился на их поставку и заявил, что союзники по НАТО могут сделать то же самое.

В Минобороны Польши заявили, что партнеры могут легко собрать сотню танков для передачи Украине

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