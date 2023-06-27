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Кулеба призвал к решающим решениям о членстве Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На саммите НАТО в Вильнюсе должны быть приняты решающие политические решения о членстве Украины в Альянсе.

Такой призыв выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом.

"Поскольку близится саммит в Вильнюсе, я пожелал, чтобы Швеция завершила свое вступление. Я также повторил наш призыв к решающим политическим решениям по членству Украины в НАТО", - написал Кулеба.

Стороны также обсудили вопросы вступления Украины в ЕС и специальный трибунал России за военные преступления.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что сможет присоединиться к Альянсу только после завершения боевых действий. Однако страна хочет получить политическое решение о поддержке вступления на саммите Альянса в Вильнюсе. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у государства есть все основания для этого.

Руководитель ОП Андрей Ермак отмечал, что страна ожидает приглашения в НАТО с открытой датой.

К тому же, Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. В Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

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НАТОМИД УкраиныДмитрий Кулеба