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Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом и отвергнуть ложь Кремля

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Германии с призывом признать Голодомор геноцидом украинцев и отвергнуть ложь Кремля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на авторскую статью Кулебы в немецком издании Welt.

Как отметил Кулеба, сегодня лучшее время для признания Голодомора геноцидом украинцев, поскольку в нашей стране снова произошло бедствие из-за очередного российского диктатора, который пытается уничтожить народ. Мир прекратил закрывать глаза, а Украина борется с врагом.

Министр поблагодарил Германию за поддержку с начала полномасштабного вторжения России, принятие ряда революционных решений, поставку вооружения и разрыв связей с Кремлем.

По словам Кулебы, сегодня мир наблюдает за циничностью, лживостью и пропагандой Кремля, в связи с чем нет смысла отвергать ложь касаемо "обычного голода". Признание Германией геноцида украинцев поможет ей кристаллизовать политику и ЕС в отношении сегодняшней захватнической войны врага.

Сегодня Украина иногда слышит призывы к диалогу, однако переговоры не работают, когда на другой стороне стола - тирания, которая совершает геноцид и стремится убивать.

"Его можно остановить только силой. Силой оружия, но также силой справедливости и правды. Только остановив, обезоружив и прогнав агрессора, можно садиться с ним за стол переговоров", - написал министр.

Кулеба пояснил, что Сталин искусственно использовал неурожай голода, чтобы превратить его в оружие для массового убийства украинцев. В начале 1930-х годов в мире не было силы, которая бы желала остановить тирана. Сегодня важно сказать правду и называть вещи своими именами, чтобы спасти память о жертвах трагедии.

"Именно поэтому мы призываем Бундестаг признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа уже сейчас, в ноябре. Важно не искать размытые формулировки. Это был геноцид и именно так его следует назвать - из уважения к памяти жертв и исторической справедливости", - говорится в статье.

Кулеба добавил, что теряя собственную свободу и государство, люди становятся беззащитными против геноцида. Это одна из причин, почему сегодня украинцы отчаянно борются с Россией за свое право на существование.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Британию признать Голодомор геноцидом украинцев.

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ГолодоморДмитрий КулебаМЗС