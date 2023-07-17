ua ru
Пн, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба призвал страны-члены МУС неуклонно выполнять требование по аресту Путина

Новина українською →
Понедельник 17 июля 2023 20:27
Кулеба призвал страны-члены МУС неуклонно выполнять требование по аресту Путина Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал государства-члены Международного уголовного суда неукоснительно выполнять требование МУС об аресте российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления в штаб-квартире ООН.

"Сегодня мы все являемся свидетелями бесчисленных преступлений, которые прямо подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. Против Украины совершается самая большая агрессия со времен Второй мировой войны", - заявил он.

По словам Кулебы, решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за военное преступление незаконной депортации более 19 тысяч украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию является переломным моментом в истории.

"Мы настаиваем, что все 123 государства-члена Международного уголовного суда, ратифицировавшие Римский устав, должны неукоснительно выполнять требование МУС по аресту Путина и Марии Львово-Беловой", - подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба также призвал МУС активизировать усилия и выдать новые ордера на арест за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные россиянами на территории Украины.

Вопрос приезда Путина на саммит БРИКС

В Южной Африке в конце августа состоится саммит глав стран БРИКС. Визит российского диктатора Путина до сих пор был под вопросом. Поскольку в марте суд Гааги выдал ордер на арест главы Кремля, поскольку он причастен к депортации украинских детей. Исходя из того, что ЮАР является страной-подписантом Римского устава, она обязана арестовать диктатора, если он находится на территории государства.

При этом недавно страна обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство.

Уже 14 июля стало известно, что российский диктатор приедет на саммит БРИКС в Южную Африку. Власти ЮАР уверяют, что саммит пройдет в офлайн-режиме. Позже в тот же день президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил Путину отправить на саммит вместо себя главу МИД РФ Сергея Лаврова. Однако Москва отклонила такую просьбу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба БРИКС
NEWS
Обстановка сложная, но ВСУ двигаются вперед: Сырский о ситуации на Восточном направлении
Обстановка сложная, но ВСУ двигаются вперед: Сырский о ситуации на Восточном направлении
DAILY
Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны