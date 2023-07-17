Кулеба призвал страны-члены МУС неуклонно выполнять требование по аресту Путина

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления в штаб-квартире ООН.

"Сегодня мы все являемся свидетелями бесчисленных преступлений, которые прямо подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. Против Украины совершается самая большая агрессия со времен Второй мировой войны", - заявил он.

По словам Кулебы, решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за военное преступление незаконной депортации более 19 тысяч украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию является переломным моментом в истории.

"Мы настаиваем, что все 123 государства-члена Международного уголовного суда, ратифицировавшие Римский устав, должны неукоснительно выполнять требование МУС по аресту Путина и Марии Львово-Беловой", - подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба также призвал МУС активизировать усилия и выдать новые ордера на арест за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные россиянами на территории Украины.

Вопрос приезда Путина на саммит БРИКС

В Южной Африке в конце августа состоится саммит глав стран БРИКС. Визит российского диктатора Путина до сих пор был под вопросом. Поскольку в марте суд Гааги выдал ордер на арест главы Кремля, поскольку он причастен к депортации украинских детей. Исходя из того, что ЮАР является страной-подписантом Римского устава, она обязана арестовать диктатора, если он находится на территории государства.

При этом недавно страна обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство.

Уже 14 июля стало известно, что российский диктатор приедет на саммит БРИКС в Южную Африку. Власти ЮАР уверяют, что саммит пройдет в офлайн-режиме. Позже в тот же день президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил Путину отправить на саммит вместо себя главу МИД РФ Сергея Лаврова. Однако Москва отклонила такую просьбу.

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