RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба призвал индо-тихоокеанские государства поддержать "формулу мира" Зеленского

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 13 мая, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал индо-тихоокеанские государства поддержать "формулу мира", представленную украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Instagram.

Министр сообщил, что обратился к министрам и представителям 17 государств Индо-тихоокеанского региона на совместной встрече с европейскими коллегами.

Главный месседж, по его словам, то, что нападение России на Украину - это также нападение на принципы Устава ООН.

"Призвал индо-тихоокеанские государства присоединиться к реализации "формулы мира" президента Зеленского", - добавил Кулеба.

Напомним, во время сегодняшней встречи с украинским президентом итальянский премьер Джорджа Мэлони заявила, чтоподдерживает украинскую "формулу мира".

Мы сообщали, что сегодня президент Украины совершил рабочую поездку в Италию. Все подробности визита президента в Рим можно узнать по ссылке.

В ходе переговоров с Мэлони президент сообщил, что планирует обсудить сотрудничество между странами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныДмитрий Кулеба