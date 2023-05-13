Кулеба призвал индо-тихоокеанские государства поддержать "формулу мира" Зеленского

Министр сообщил, что обратился к министрам и представителям 17 государств Индо-тихоокеанского региона на совместной встрече с европейскими коллегами.

Главный месседж, по его словам, то, что нападение России на Украину - это также нападение на принципы Устава ООН.

"Призвал индо-тихоокеанские государства присоединиться к реализации "формулы мира" президента Зеленского", - добавил Кулеба.

Напомним, во время сегодняшней встречи с украинским президентом итальянский премьер Джорджа Мэлони заявила, чтоподдерживает украинскую "формулу мира".

Мы сообщали, что сегодня президент Украины совершил рабочую поездку в Италию. Все подробности визита президента в Рим можно узнать по ссылке.

В ходе переговоров с Мэлони президент сообщил, что планирует обсудить сотрудничество между странами.

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