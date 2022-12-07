Кулеба призвал ЕС наложить жесткие санкции на производство ракет в России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает ЕС наложить жесткие санкции на российское производство ракет, чтобы военные РФ не могли наносить удары по критической гражданской инфраструктуре Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.
"Сегодня я направил письмо Жозепу Боррелю, предлагая наложить жесткие санкции на российское ракетное производство и все, что используется для запуска смертоносных ракет по Украине", - написал Кулеба.
По его словам, Россия должна быть полностью лишена какой-либо возможности наносить удары по критической гражданской инфраструктуре Украины
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Еврокомиссия объявила сегодня, 7 декабря, содержание девятого пакета санкций против России.
Послы ЕС обсудят девятый пакет санкций против России 7 декабря вечером. При этом сроки его утверждения пока неизвестны.
Также ранее мы писали, что Великобритания анонсирует новый пакет антироссийских санкций уже в пятницу, 9 декабря. Ограничения будут введены против физических и юридических лиц.
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