Кулеба - Западу: идти на уступки надо заставлять Россию, а не Украину

Министр напомнил, что некоторые из партнеров ранее пытались давить на Украину, чтобы она была "конструктивной", потому что нам было труднее сказать "нет".

"Несмотря на все недостатки Минского процесса, Украина придерживалась своих обязательств. Вместе с Францией и Германией мы стремились к прозрачному урегулированию и справедливому миру. Российский режим, в свою очередь, не выполнил ни одного пункта соглашений "Минск-1" и "Минск-2", - заявил Кулеба.

Как подчеркнул глава МИД, теперь, когда Кремлю не удалось достичь целей своей полномасштабной агрессии, он пытается перехитрить Украину и международное сообщество.

"Последние заявления России намекают на желание обеспечить новое "минское соглашение", новую ловушку для мира. Но Россия действительно хочет паузы, а не мира... Сегодня Путин сделал последнюю ставку, решив продолжить геноцидную захватническую войну против Украины любой ценой. Это значит, что с ним больше не о чем говорить. Он сделал свой выбор и должен быть побежден", - акцентировал Кулеба.

Министр отметил, что если все международное сообщество займет жесткую, консолидированную позицию, то "у России не будет другого выхода, как прекратить убийства украинцев и начать реальные предметные переговоры".

"Кроме того, я считаю, что голоса Запада недостаточно, чтобы разрешить глобальный кризис безопасности, спровоцированный войной России, и гарантировать долгосрочный международный мир. Мы достигли переломного момента, когда позиция государств Глобального Юга может помочь достичь этого результата", - написал Кулеба.

Он подытожил, что судьба дипломатического разрешения войны зависит от активизации и использования своего веса и влияния стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

"Важен каждый голос и каждая страна, потому что в уставе ООН нет "больших" и "малых" государств, влиятельных и невлиятельных, чемпионов и аутсайдеров. Те, кто искренне стремится к миру, должны приобщиться к консолидированным международным усилиям по внедрению украинской "формулы мира", - подытожил Кулеба.

Напомним, как сообщили в Офисе президента, после начала полномасштабной войны Украине поступали "рекомендации" пойти на компромиссы с оккупантами.

После чего в МИДе пояснили, что предложения по соглашению с президентом РФ Владимиром Путиным, игнорируя интересы Украины, лишь усугубит проблему и не принесут мира.

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