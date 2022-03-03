Кулеба про введення миротворців в Україну: це опція, над якою ми працюємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над питанням про введення миротворців. Проте для цього потрібна підтримка Ради безпеки ООН, членом якої є Росія.

"Це питання теж в роботі (введення миротворців в Україну - ред.). Для його реалізації є декілька шляхів. Базовий шлях, на жаль, заблокований, тому що потрібна підтримка Ради безпеки ООН, а Росія не хоче підтримувати це рішення. Це теж опція, над якою ми працюємо. Утім, українці повинні зберігати віру в ЗСУ та сили тероборони, бо це наша земля, наші люди, і ми маємо себе обороняти", - зазначив Кулеба.