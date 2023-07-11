Кулеба о вступлении в НАТО: вопрос Украины не должны держать в подвешенном состоянии

НАТО не должно держать Украину и ее присоединение к Альянсу в подвешенном состоянии. Вступление должно состояться как можно скорее.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Bloomberg Television, что НАТО не должно держать "всю ситуацию и Украину в подвешенном состоянии, когда речь идет о членстве".
Кулеба добавил, что уже созданы все условия для того, чтобы Киев получил приглашение на саммите в Вильнюсе, и Украина продолжит работать с членами НАТО над графиком.
"Чем короче он будет, тем лучше для всех", - добавил он.
Напомним, на бухарестском саммите НАТО в 2008 году союзники пообещали, что Украина станет частью Альянса.
Сегодня же во время саммита в Вильнюсе Украине разрешили вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству , что значительно ускорит весь процесс.
Также страны НАТО пообещали пригласить нашу страну в НАТО, если она выполнит ряд условий.
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