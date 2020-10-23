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Кулеба про повернення Росії в ПАРЄ: це підірвало довіру до організації

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич після її візиту до Москви. Кулеба нагадав про наслідки повернення російської делегації в Парламентську асамблею Ради Європи.

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Про це повідомляє прес-служба українського МЗС.

В ході телефонної розмови Кулеба заявив, що повернення Росії в ПАРЄ спричинило кризу довіри в організації та підірвало довіру до ПАРЄ в Україні та всій Європі.

Крім того, Пейчинович-Бурич проінформувала українського міністра про результати свого робочого візиту до Москви. Також дипломати обговорили перспективи подальшої взаємодії між Україною і Радою Європи.

Нагадаємо, 29 січня ПАРЄ повернула російській делегації всі повноваження члена організації. Таке рішення підтримали 96 парламентаріїв, проти проголосували 44, ще 7 - утрималися. Україна виступала проти повернення Росії до ПАРЄ, адже причиною її виключення з організації була окупації Криму.

Як зазначав віце-президент ПАРЄ Олександр Мережко, Росія використовує ПАРЄ для легітимізації анексії Криму.

Водночас керівник української делегації в ПАРЄ Єлизавета Яська заявляла, що Україні все важче боротися з російськими наративами в організації.

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