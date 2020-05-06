Кулеба про відновлення авіасполучення: "як було колись - не буде"

В Україні може відновитися внутрішнє авіасполучення вже влітку, але так як було колись - не буде. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Кулеба зазначив, що зараз багато європейських країн, які є потужними туристичними напрямками, "ламають голови, як це все врегулювати".

"Протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде. Так як було колись - такого не буде точно", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що через карантин в Україні та пандемії коронавірусу авіація повернеться до докризового режиму через два роки.

Він говорив, що запуск авіасполучення з іншими країнами буде залежати також від того, як буде вирішено питання міжнародного сполучення.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що більшості авіакомпаній загрожує банкрутство до кінця травня. Частина авіакомпаній зіткнулася з технічним банкрутством ще до середини березня, оскільки їх грошові резерви швидко виснажилися через скасування рейсів і різкого падіння попиту на перельоти.