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Кулеба о визите Зеленского в Израиль: не отказали, а попросили подождать

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не отказывали в визите в Израиль. Его предупредили, что для такой поездки придется подождать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью La Repubblica заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы не чувствуем себя отвергнутыми. Мы обсудили с ними визит сразу после нападения ХАМАС, и они сказали нам, что нам придется подождать. Тогда в Тель-Авиве не ожидали ни одного иностранного лидера. Теперь фаза поменялась", - рассказал Кулеба. 

Он также добавил, что визит, вероятно, состоится после согласования сроков. 

Что предшествовало

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. 

После этого в СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Израиль

После этого журналисты писали об отказе украинскому лидеру в визите, поскольку это якобы "не ко времени". 

 

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Владимир ЗеленскийИзраильДмитрий Кулеба