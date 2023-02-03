Кулеба об истребителях для Украины: в вопросе самолетов Германия не играет ключевой роли

Он объяснил, что при обсуждении возможной передачи Украине истребителей чаще всего речь идет о F-16, поскольку это самый массовый боевой самолет.

"Конечно, мы не списываем со счетов и другие самолеты, такие как шведские Гриппены, французские Миражи и Рафали. Мы открыты для общения со всеми партнерами", - сказал Кулеба.

При этом он прокомментировал категоричную позицию канцлера Германии Олафа Шольца по истребителям. Министр отметил, что решение Берлина было важным в поставках танков Leopard, систем ПВО IRIS-T, поскольку это немецкие технологии. Однако с самолетами ключевую роль играют США как страна-производитель.

"В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология", - добавил глава МИД.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность передачи Украине современных истребителей, заявив о возможной эскалации. Он призвал немецких политиков прекратить дискуссии.

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