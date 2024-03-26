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Кулеба об отправке войск НАТО в Украину: этот день может наступить

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина не просила, что войска НАТО развертывали на территории Украины, однако Западу нужно смириться с тем, что "этот день может наступить".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

После шаткого начала президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время стал более решительным - по крайней мере, в своих публичных комментариях, - настаивая на том, что Европа не исключает отправки наземных войск в Украину, если это необходимо для предотвращения победы России.

"Мы рады видеть, что президент Макрон развивается в этом направлении", - заявил Кулеба. 

Он подчеркнул, что хотя Украина никогда не просила о том, чтобы "европейские боевые войска были на земле", лидерам ЕС нужно свыкнуться с мыслью, что "этот день может наступить". 

"Я прекрасно понимаю, что европейцы не привыкли к идее войны. Но это беспечность, которую европейцы просто не могут себе позволить - ни для себя, ни для своих детей. Украина может победить. Но если Украина проиграет, Путин не остановится", - подчеркнул министр. 

Инициатива Макрона об отправке войск в Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.

Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.

Однако большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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