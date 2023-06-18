Кулеба ответил на заявления Пескова о "демилитаризации" Украины

Глава МИД прокомментировал заявления пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова о "демилитаризации" Украины. Министр предположил, что Кремль в скором времени может заявить о выполнении других "заданий", которые поставил Путин.

"В следующих сериях: фактически все задачи СВО выполнена. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию более сильной. Россия сильна как никогда", - написал Кулеба.

По мнению министра, Путин сможет выдать россиянам и потерю Крыма, и поражение в войне как победу. Поэтому он призвал партнеров усиливать поддержку Украины.

Что сказал Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы выполнила задачу так называемой "спецоперации", а именно "демилитаризировала" Украину.

Пытаясь объяснить свое заявление, он сказал, что Украина все меньше использует свое оружие и больше полагается на вооружение, которое ей предоставляют страны Запада.

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