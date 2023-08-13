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Кулеба отверг опасения по поводу передачи Украине немецких ракет Taurus

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Передача Германией дальнобойных ракет Taurus Украине не приведет к эскалации. Это позволит поскорее закончить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрий Кулебу в интервью Bild.

Кулеба отверг обеспокоенность правительства Германии, что передача дальнобойных ракет якобы приведет к эскалации.

"Во-первых, потому что другие партнеры уже поставили ракеты с подобной дальностью. Во-вторых, ни одно предыдущее решение Германии поставлять Украине новый тип оружия не привело к эскалации. Напротив, немецкое вооружение уже спасло много украинских жизней", - отметил министр.

Как отметил глава МИД, опасения о том, что Украина может применить ракеты Taurus против целей на территории России, "необоснованны".

"Мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что по праву принадлежит нам в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - заявил Кулеба.

Ракеты Taurus для Украины.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, Украина попросила Германию предоставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus, имеющие радиус действия до 500 километров. Однако запрос был отклонен.

Немецкие СМИ сообщали, что Берлин якобы скоро может объявить о передаче Taurus. Однако сейчас продолжаются переговоры с США.

Также, по информации издания Spiegel, Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

Тем временем в Бундестаге продолжают критиковать Шольца из-за отказа предоставить Украине дальнобойные ракеты.

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