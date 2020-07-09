Кулеба: про поступки Угорщині мова не йде, проблеми вирішать Орбан і Зеленський

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Сторони працюють над відновленням довіри

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в переговорах з його колегою Петером Сійярто ніхто не робив поступок один одному. Зараз вони працюють над відновленням довіри і напрацюванням спільного порядку денного.

Про це він заявив в інтерв'ю "Голос Америки".

За його словами, комплексно проблеми в наших відносинах можуть бути усунені лише після проведення зустрічі президента України та прем'єр-міністра Угорщини.

"Ми працюємо, щоб така зустріч відбулася", - заявив він.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може відбутися наприкінці липня.

Зазначимо, для зустрічі лідерів України та Угорщини - Володимира Зеленського та Віктора Орбана треба виконати дві умови.

Крім того, Зеленський заявляв, що планує вирішити мовний конфлікт з Угорщиною, підписавши меморандум з прем'єром Віктором Орбаном.