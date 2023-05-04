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Кулеба: Украина вынуждена держать войска на границе с Молдовой из-за Приднестровья

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Непризнанное Приднестровье заставляет Украину держать войска на данном участке границы с Молдовой. При этом Киев уважает суверенитет Молдовы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на TV8.

"Безусловно, Приднестровье на нашем юго-западном фланге, это риск, который заставляет нас направлять силы на данный участок границы, для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией", - сказал он.

При этом, глава МИД Украины подчеркнул, что Приднестровье, это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

"И мы абсолютно уважаем тот путь, который выберет правительство Молдовы в том, что касается отношений с Приднестровьем и реинтеграции этого региона. Мы уважаем своих соседей. Мы уважаем Молдову и выбор вашего народа. Вы в праве решать сами как вам развивать свою страну, и как решать проблему Приднестровья", - добавил он.

При этом министр отметил, что Приднестровье для Украины "это тоже проблема".

"Я констатирую, что в военном плане это проблема присутствует", - констатировал Кулеба, подчеркнув, что ВСУ не будут предпринимать никаких инициативных действий в отношении Приднестровья, так как это территория Молдовы.

Как сообщалось, ранее The Times со ссылкой на украинскую разведку опубликовало данные о планах вторжения РФ в Молдову. В непризнанном Приднестровье могут десантироваться российские войска.

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МолдоваДмитрий Кулеба