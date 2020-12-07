Кулеба: Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною

Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не налаштована політично воювати з Угорщиною. Він також пояснив, чому з усіх західних сусідів України найбільше конфліктів виникає саме з угорцями.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Кулеба заявив, що намагається вирішити проблеми з Угорщиною з трьох причин.

"По-перше, це важлива країна-сусід у Центральній Європі, і ми теж частина цього простору... По-друге, це держава-член НАТО, і ми хотіли б нормально взаємодіяти з Угорщиною у питанні євроатлантичної інтеграції. По-третє, це держава-член Євросоюзу, позиція якого нам теж важлива", - пояснив глава МЗС.

Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати законодавство і національні інтереси один одного.

"Ніхто не налаштований політично воювати з Угорщиною. Але й Угорщина повинна поважати наше національне законодавство і національні інтереси", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що на відносини з Угорщиною можна дивитися виключно через призму діяльності того чи іншого громадянина України, який симпатизує угорським інтересам.

Найбільше у нашої країни з західних сусідів виникає з угорцями, бо обидві держави "дуже травмовані своєю історією".

"І тому дуже болісно ставляться до будь-яких питань, коли історія проривається у теперішнє, чи ще й намагається диктувати майбутнє. І ось ці приховані травми, вони і викликають зіткнення інтересів. І плюс Угорщина взагалі в останні роки дуже амбітно себе веде не тільки у відносинах з Україною, але і з рядом інших країн, і з Європейським союзом в цілому", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Україна і Угорщина мають вирішити свої двосторонні питання.

Як писало РБК-Україна, Служба безпеки України на цьому тижні провела обшуки в фондах нацменшин Угорщини. За даними слідства, керівництво займалося підривною діяльністю на користь Будапешта.