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Кулеба про загрозу вторгнення Росії: є всі шанси, що дипломатія досягне успіху

Автор: Анастасія Рокитна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про готовність країни до нової агресії РФ. Втім, є всі шанси, що дипломатія досягне успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

Україна має безпрецендентний рівень підтримки світових партнерів, зазначив Кулеба.

"Якщо Росія вдасться до збройної ескалації, то ми будемо захищатися та боротися. Але наразі є всі шанси на те, що дипломатія зможе досягти успіху", - повідомив він.

Нагадаємо, що Євросоюз розробляє нові санкції проти Росії. Вони спрямовані на серйозний збиток в економіці.

Раніше повідомлялося, що санкції США здатні зруйнувати економіку Росії. Видання NYT докладніше розповіло про наслідки.

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Російська ФедераціяУкраїнаДмитро Кулеба