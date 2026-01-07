Кулеба рассказал, кто ответственен за защиту энергообъектов в Украине

В Украине нет одного человека, который отвечает за защиту всех энергетических объектов страны. Ответственность распределена между несколькими министерствами, государственными компаниями и координационными штабами.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития общин Алексей Кулеба, пишет РБК-Украина со ссылкой на " Экономическая правда ".

Кулеба возглавляет координационный штаб для защиты энергетики, который занимается физической защитой части энергетической инфраструктуры - речь идет не о ПВО или управлении генерацией, а именно о строительстве защитных сооружений.

В зоне его ответственности:

крупные подстанции 750 и 330 кВ, передающие электроэнергию между регионами;

дополнительно - 125 подстанций 110 и 150 кВ в прифронтовых областях, которые начали массово атаковать россияне.

В свою очередь, строительство защиты выполняет Государственное агентство восстановления. Кулеба признает, что система выглядит сложной, но настаивает: каждый орган имеет свой функционал.

А именно:

Министерство энергетики отвечает за генерацию, распределение электроэнергии и приоритеты защиты;

Государственные компании ("Укрэнерго", "Энергоатом", "Укргидроэнерго") сами защищают свои объекты;

Офис президента координирует работу с регионами и критической инфраструктурой;

Кабмин и Ставка принимают стратегические решения.

"То есть у каждого свой функционал. Я не вижу в этом противоречия", - говорит Кулеба.

Почему не защищены все электростанции

По словам министра, ГЭС и АЭС не входят в его прямую ответственность, поскольку гидроэлектростанции защищает "Укргидроэнерго", атомные - "Энергоатом" с учетом международных норм.

Россия, по его словам, чаще бьет не по самим станциям, а по распределительным узлам, что приводит к масштабным отключениям.

Как изменилась тактика войны

Кулеба признает: тактика РФ изменилась: если в 2022-2023 годах россияне били в основном ракетами и целями были крупные подстанции, то сейчас враг использует массированные дроновые атаки и:

бьет по подстанциям среднего уровня;

атакует линии электропередач.

"Если мы говорим о том, что мы должны кое-что предусмотреть, то должны понимать, что нам нужно все наши сети закопать!" - констатирует он.

Почему все выглядит как "тушение пожаров"

На вопрос, почему не удалось заранее подготовиться к усилению атак, Кулеба отвечает прямо: правительство работает в режиме постоянного реагирования, а не долгосрочного планирования.

"Мы живем в двух режимах. Первый - режим войны и ликвидация последствий войны. Планирование того, что мы можем сделать во время войны. Второй режим - это если ситуация изменится к лучшему, то есть будет более спокойной. Понятно, что второй режим мы почти не берем в расчет", - отмечает он.

Об отключениях и коммуникации

Кулеба признает, что одна из главных проблем - отсутствие понятной коммуникации с людьми.

"Я с вами, если можно, поделюсь. В субботу был очень большой обстрел (27 декабря 2025, - ред.) и вот мне позвонили жители Киева, не менее десятка людей, с вопросом, когда, бл*ть, включат воду", - приводит пример он.

Поэтому, по его мнению, "это вопрос коммуникации, 200%".

"Мне кажется, что важно вообще говорить о том, какая реальная ситуация, и о том, что мы будем иметь в том или ином случае в будущем. Непонимание людей в Киеве, что происходит, а Киев находится сейчас от фронта за километров 550. На четвертый год войны это прямо такая история серьезная", - добавляет он.

В то же время Кулеба отмечает - правительство старается не допускать более трех очередей отключений для населения.

"Когда мы видим, что есть четыре очереди плюс, это очень плохо для населения. Так вот, было принято решение, что когда мы видим, что есть более трех очередей для населения, то надо сделать все для того, чтобы у населения было не более трех очередей", - говорит он.

Кто ответственен формально

Кулеба признает: система сложная, решения принимаются в условиях войны, а ошибки неизбежны.

"Виновата ли власть? Безусловно. Будет ли власть нести свою ответственность? Безусловно. Но мы должны понимать, что основная ответственность за все это не на власти. В моем понимании - на русских. Они напали на нашу страну, а не мы напали сами на себя", - добавляет он.