Кулеба про "тотальну корупцію" в Україні: якщо це так, то чому ми досі живі

Україна не є вкрай корумпованою державою. Якби це правдою, то країна не змогла б так успішно чинити опір російській агресії.

На думку міністра, точка зору про тотальну корупцію в Україні необґрунтована. Доказом цього є робота політиків і чиновників, які залишилися в країні після вторгнення Росії.

"Може нам пора визнати, що історія про корумпованість України була перебільшена. Якщо ми такі корумповані, як нам роками вбивали це в голову - то чому ми досі живі? Чому українська держава не розсипалася, якщо вона настільки прямо пронизана корупцією і її нічого крім корупції не цікавить? Чому всі державні інституції продовжують функціонувати і робити свій внесок у протидію агресору? Прийшов час чесно запитати, наскільки обґрунтованим є цей наратив про тотальну корумпованість України?..." - сказав Кулеба.

Як приклад дійсно корумпованої держави він навів Афганістан, влада якого відмовилася боротися з талібами, просто втікши з країни з валізами грошей. Тоді як Україна, підкреслив глава МЗС, бореться з набагато потужнішим агресором, ніж "Талібан".