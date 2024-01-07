Кулеба и глава МИД Японии обсудили конференцию по восстановлению Украины: когда пройдет

"Скоординировали сегодня шаги по подготовке к конференции по восстановлению Украины, которая состоится 19 февраля в Токио. Работаем над тем, чтобы по результатам конференции японские компании стали важными участниками восстановления Украины", - сказал украинский министр.

В Японии отметили, что хотят услышать на конференции конкретные потребности в поддержке возобновления и реконструкции в Украине.

Также, как сказал Кулеба, министры обсудили сегодня сотрудничество в рамках МАГАТЭ по обеспечению безопасности ядерных объектов в Украине.

Помощь от Японии

Напомним, сегодня, 7 января, стало известно, что в Киев прибыла министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. В Украине она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, посетила Бучу и Ирпень.

Также во время брифинга с Кулебой министр сообщила, что Япония выделила 37 млн долларов на системы обнаружения дронов для Украины. Деньги направят в трастовый фонд НАТО.

Напомним, в конце декабря государственный бюджет нашей страны получил около 950 млн. долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.