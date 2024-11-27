ua en ru
Пт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Кулеба сомневается, что Трамп сможет стать посредником в мире для Украины

Среда 27 ноября 2024 09:28
UA EN RU
Кулеба сомневается, что Трамп сможет стать посредником в мире для Украины Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сомнение, что избранный президент США Дональд Трамп сможет сыграть конструктивную роль в прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Кулеба подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не настроен на заключение мирного соглашения, а обещания Трампа могут привести к ослаблению украинских позиций.

"Путин все еще верит, что сможет уничтожить украинскую государственность и сокрушить Украину как независимую демократию", - заявил Кулеба.

По его словам, Россия продолжает свои попытки подорвать западные ценности, стремясь продемонстрировать их слабость.

Кулеба также обратил внимание на непоследовательность западных союзников Украины, особенно в вопросе поставок вооружений, и сравнил это с поддержкой, которую Москва получает от своих партнеров, таких как Северная Корея.

"У России есть друг, готовый послать своих солдат умирать за войну. А наши друзья часто колеблются даже с поставками оружия", - посетовал он.

Трамп неоднократно утверждал, что сможет завершить войну в Украине за один день, однако детали его стратегии остаются неясными. Ранее избранный вице-президент Джей Ди Вэнс намекал на возможность территориальных уступок со стороны Украины, включая создание демилитаризованной зоны. Однако Кулеба считает, что такие предложения нереалистичны.

"Путин не заинтересован в дипломатии. Он пытается измотать Запад и получить все, что хочет", - заявил Кулеба.

Дипломат добавил, что украинская Конституция запрещает уступки территории.

"Подписание такой сделки стало бы политическим концом Зеленского", - подчеркнул он.

Мирный план Трампа

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что способен прекратить войну между Россией и Украиной всего за один день. Согласно сообщениям СМИ, в рамках обсуждаемых вариантов "мирного плана" предполагалась возможность территориальных уступок со стороны Украины.

Недавно британские издания опубликовали новую версию плана Трампа. Согласно этим данным, он включает создание буферной зоны между Украиной и Россией, которая будет охраняться европейскими войсками.

После победы Трампа на выборах один из его советников заявил, что возвращение Крыма Украине уже "нереалистично". Однако в офисе избранного президента эту информацию опровергли.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гипотетический мирный план, отметил, что стремление к быстрому завершению войны может обернуться значительными потерями для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Дональд Трамп Война России против Украины
NEWS
Оккупанты атаковали Украину 132 дронами. Стало известно, сколько сбила ПВО
Оккупанты атаковали Украину 132 дронами. Стало известно, сколько сбила ПВО
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться