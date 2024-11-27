Кулеба сомневается, что Трамп сможет стать посредником в мире для Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сомнение, что избранный президент США Дональд Трамп сможет сыграть конструктивную роль в прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Кулеба подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не настроен на заключение мирного соглашения, а обещания Трампа могут привести к ослаблению украинских позиций.

"Путин все еще верит, что сможет уничтожить украинскую государственность и сокрушить Украину как независимую демократию", - заявил Кулеба.

По его словам, Россия продолжает свои попытки подорвать западные ценности, стремясь продемонстрировать их слабость.

Кулеба также обратил внимание на непоследовательность западных союзников Украины, особенно в вопросе поставок вооружений, и сравнил это с поддержкой, которую Москва получает от своих партнеров, таких как Северная Корея.

"У России есть друг, готовый послать своих солдат умирать за войну. А наши друзья часто колеблются даже с поставками оружия", - посетовал он.

Трамп неоднократно утверждал, что сможет завершить войну в Украине за один день, однако детали его стратегии остаются неясными. Ранее избранный вице-президент Джей Ди Вэнс намекал на возможность территориальных уступок со стороны Украины, включая создание демилитаризованной зоны. Однако Кулеба считает, что такие предложения нереалистичны.

"Путин не заинтересован в дипломатии. Он пытается измотать Запад и получить все, что хочет", - заявил Кулеба.

Дипломат добавил, что украинская Конституция запрещает уступки территории.

"Подписание такой сделки стало бы политическим концом Зеленского", - подчеркнул он.