Кулеба о создании Спецтрибунала по агрессии РФ: не прекращаем работу ни на мгновение

Украина совместно с другими странами работает над созданием Специального трибунала по военному и политическому руководству Российской Федерации к ответственности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
Так, в понедельник, 27 февраля, Кулеба на полях 52-й сессии Совета по правам человека ООН "Агрессия против Украины: влияние на права человека и гуманитарную ситуацию в Украине и мире" обратился с призывом поддержать создание трибунала.
"Мы не прекращаем ни на мгновение работы над созданием Специального трибунала для привлечения к ответственности политического и военного руководства России и их приспешников за преступление агрессии против Украины. Все зверства россиян производны от него. Нужно устранить причины, а не только симптомы", - сказал он.
Министр напомнил, что Россия постоянно нарушает международное гуманитарное право и права человека. Страна-оккупант пренебрегает нормами морали и незаконно вывозит украинских детей на свою территорию.
"Международная независимая комиссия ООН документирует доказательства масштабных и системных нарушений Россией прав человека, военных преступлений, преступлений против человечности, которые будут использованы в будущих международных судебных процессах. Продолжение мандата станет весомым вкладом в обеспечение справедливости", - подчеркнул он.
Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим гватемальским коллегой Марио Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая поддержит создание спецтрибунала.
Также заместитель председателя ОП Андрей Смирнов недавно раскрыл подробности моделей специального трибунала для России.
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