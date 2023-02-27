Кулеба о создании Спецтрибунала по агрессии РФ: не прекращаем работу ни на мгновение

Так, в понедельник, 27 февраля, Кулеба на полях 52-й сессии Совета по правам человека ООН "Агрессия против Украины: влияние на права человека и гуманитарную ситуацию в Украине и мире" обратился с призывом поддержать создание трибунала.

"Мы не прекращаем ни на мгновение работы над созданием Специального трибунала для привлечения к ответственности политического и военного руководства России и их приспешников за преступление агрессии против Украины. Все зверства россиян производны от него. Нужно устранить причины, а не только симптомы", - сказал он.

Министр напомнил, что Россия постоянно нарушает международное гуманитарное право и права человека. Страна-оккупант пренебрегает нормами морали и незаконно вывозит украинских детей на свою территорию.

"Международная независимая комиссия ООН документирует доказательства масштабных и системных нарушений Россией прав человека, военных преступлений, преступлений против человечности, которые будут использованы в будущих международных судебных процессах. Продолжение мандата станет весомым вкладом в обеспечение справедливости", - подчеркнул он.