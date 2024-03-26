Кулеба союзникам: Нет достаточного количества оружия, потому что вы его не предоставили

Министр иностранных дел Украины заявил, что обеспокоен тем, что действия союзников не всегда соответствуют их риторике. В частности, Дмитрий Кулеба призвал предоставить нашему государству зенитные ракетные комплексы Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Politico .
Министр иностранных дел отметил, что Украина благодарна за всю поддержку западных союзников. Однако в то же время Кулеба отметил, что оказание поддержки Украине для ее успешного противостояния российской агрессии должно быть более существенным.
В частности, он призвал партнеров предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которые являются самой действенной системой защиты от российских баллистических ракет.
Кулеба также выразил обеспокоенность тем, что действия союзников не всегда соответствуют их риторике, и по мере того, как война затягивается, они возвращаются к привычному способу ведения политики.
На вопрос, не кажется ли ему, что западные союзники иногда хотят, чтобы Украина воевала со связанной за спиной рукой, он согласился с этим.
Он отметил, что союзники оружие не дают или дают с опозданием или в недостаточном количестве, а потом говорят, что Украина не может победить.
"Но, друзья, вся эта картина реальности, которую вы рисуете для себя, является следствием одного простого факта - у украинских солдат нет достаточного количества оружия, потому что вы его не предоставили", - сказал глава МИД.
Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года. После этого МВФ одобрил соглашение с Украиной о программе EFF с доступом в размере 15,6 млрд. долларов 31 марта 2023 года.
Между тем, США уже несколько месяцев не могут выделить финансовую помощь Украине. Сенат принял законопроект, предусматривающий 95 млрд долларов в помощь Украине, Израилю и Тайваню. Для нашей страны хотят выделить более 60 млрд. долларов. Чтобы документ вступил в силу, его должен поддержать Палата представителей и подписать президент Джо Байден.
Глава ЦРУ Уильям Бернс считает, что в случае не оказания помощи, Украина рискует потерять больше территорий.
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