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Кулеба про слова Лаврова щодо Третьої світової війни: Москва відчуває поразку в Україні

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував за висловлювання російського колеги Сергія Лаврова щодо "реальної небезпеки" початку третьої світової війни.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter глави українського МЗС.

Кулеба розцінює таку риторику Москви як чергову спробу залякати інші країни, які надають Україні допомогу з озброєнням для підтримки в протистоянні російському вторгненню.

"Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про "реальну" небезпеку Третьої світової війни. Це означає лише те, що Москва відчуває поразку в Україні", - зазначив міністр.

Він також додав, що з цієї причини країни-партнери України повинні подвоїти підтримку нашої держави, "щоб ми перемогли та захистили європейську і глобальну безпеку".

Раніше повідомлялося, що також глава МЗС РФ Лавров назвав ризики ядерної війни "вельми істотними", але заявив при цьому, що вона неприпустима.

Нагадаємо, в середині квітня РФ розіслала ноту протесту всім країнам-постачальникам зброї для України з погрозами про "непередбачувані наслідки".

При цьому посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що погрози Кремля ніяк не позначаться на поставках Штатів озброєння нашій країні.

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Дмитро КулебаЛавровВійна Росії проти України