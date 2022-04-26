Кулеба про слова Лаврова щодо Третьої світової війни: Москва відчуває поразку в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував за висловлювання російського колеги Сергія Лаврова щодо "реальної небезпеки" початку третьої світової війни.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter глави українського МЗС.

Кулеба розцінює таку риторику Москви як чергову спробу залякати інші країни, які надають Україні допомогу з озброєнням для підтримки в протистоянні російському вторгненню.

"Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про "реальну" небезпеку Третьої світової війни. Це означає лише те, що Москва відчуває поразку в Україні", - зазначив міністр.

Він також додав, що з цієї причини країни-партнери України повинні подвоїти підтримку нашої держави, "щоб ми перемогли та захистили європейську і глобальну безпеку".