Кулеба о ситуации на польской границе: пусть потом не обижаются, что мы проявили характер
По состоянию на сейчас всю ответственность за проблемы европейских фермеров пытаются сбросить на Украину.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Голосу Америки.
Кулеба заявил, что нынешняя ситуация очень сложная, и очень простая одновременно. Сложная она, по словам министра, потому что пытаются всю ответственность за проблемы европейских фермеров сбросить на Украину.
"Почему-то другие страны не говорят о российском зерне, которое поступает на европейский рынок. Почему-то с ним никто не борется. Почему-то никто не борется с зерном из-за Европы, которое в огромных объемах поступает на рынок Европы", - пояснил он.
По его словам, тему, что во всем виновата Украина просто раскрутили. И это убеждение существует на уровне этих протестующих.
"Пусть потом не обижаются, что мы проявили характер. Мы будем жестко защищать свои экономические интересы", - подчеркнул министр.
Глава МИД подчеркнул, что первое, что нужно делать правительствам соответствующих стран - это начать честно говорить со своими фермерами, что проблема гораздо шире и не надо все сваливать на Украину.
"Мы не есть, не были и не будем каким-то козлом отпущения, который будет терпеть все эти безосновательные нападки. И где надо, будем действовать жестко, и пусть потом не обижаются, что мы проявили характер. Мы будем жестко защищать свои экономические интересы. Это сложная часть", - подчеркнул он.
Простая часть, по словам Кулебы, заключается в том, что и правительство Польши, и правительство Украины работает над решением проблемы.
"Потому что этот конфликт никому не нужен. И есть искреннее желание избегать любых обострений. Мы понимаем, что дальше будут дополнительные провокации, и российские агенты эту всю историю будут нагнетать. Поэтому надо держать голову холодно
Обострение между Украиной и Польшей
Напомним, в Польше с ноября 2023 блокируют украинскую границу. Сначала протестовали перевозчики, позже к ним присоединились фермеры. В январе удалось временно разблокировать границу, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились.
Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно на границе высыпали украинское зерно. Зафиксировано уже три подобных случая.
Премьер Польши Дональд Туск анонсировал встречу правительств обеих стран, которая пройдет 28 марта в Варшаве.
Также Туск заявил, что Польша внесет пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в список объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.
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