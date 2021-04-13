RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кулеба сьогодні матиме змогу зустрітись з Блінкеном

Автор: Даша Харченко

Держсекретар США Ентоні Блінкен матиме змогу провести зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Брюсселі цього тижня. Планують обговорити російську агресію в Україні.

Про це сказав під час пресконференції помічник державного секретаря США Філіп Рікер.

У вівторок, 13 квітня, НАТО проведе засідання Комісії Україна-НАТО.

"Представники Північноатлантичної ради прийматимуть міністра закордонних справ України і вони матимуть змогу підтвердити, що нам потрібно проявляти стриманість та утримуватися від ескалації", - йдеться в повідомленні.

Рікер підкреслив, що Вашингтон вітає "стриманість України" на тлі російських провокацій. Він також додав, що американська сторона зверталася до Москви із закликом негайно припинити ескалацію.

"Ми й надалі використовуватимемо цю можливість, щоби обговорити із союзниками те, що ми бачимо, що чуємо",- додав Рікер.

Водночас він зауважив, що міністр закордонних справ буде в НАТО, і держсекретар (Ентоні Блінкен – ред.) "матиме можливість побачитися з ним".

Нагадаємо, вперше Блінкен та Кулеба провели телефонні переговори на початку лютого 2021 року. Тоді Блінкен зазначив, що США надають пріоритет суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичним устремлінням України. За словами держсекретаря, США і далі будуть надавати серйозну економічну і військову допомогу США Україні.

Також у вівторок Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом і обговорить стягання російських військ до українського кордону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиДмитро КулебаНАТО
Читайте також
Україна не готує ескалацій на Донбасі, - Кулеба
Наші партнери чітко бачать, що Росія "підіймає ставки", - Кулеба
Прогноз погоди