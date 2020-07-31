Кулеба вважає за необхідне розширити санкції ЄС проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає за необхідне Європейському союзу розширити санкції проти Російської Федерації через анексії Криму. Це необхідно, тому що Росія продовжує окупаційні дії.

Про це Кулеба заявив під час зустрічі з керівниками дипломатичних місій ЄС, передає прес-служба МЗС.

Міністр зазначив, що мова йде про незаконне запуску залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованих Кримом, а також проведенні голосування про правки до Конституції РФ на півострові.

"Він (Кулеба - ред.) Подякував ЄС за" кримський "пакет санкцій і наголосив на необхідності його розширення з урахуванням того, що Російська Федерація в подальшому продовжує окупацію і нехтує своїми зобов'язаннями як держави-окупанта відповідно до міжнародного права", - повідомили в МЗС .

Також Кулеба закликав європейських партнерів приєднатися до міжнародної платформі по деокупацію Криму, як тільки вона буде остаточно оформлена.

"Особливу увагу глава МЗС приділив загрозам, які масштабна мілітаризація Росією Криму та Чорноморського регіону становить для загальноєвропейської безпеки", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше Верховна рада закликала посилити санкції проти Росії у зв'язку з проведенням референдуму щодо змін до Конституції Росії.

Також РБК-Україна писало, що Україна планує створити міжнародну платформу по деокупацію Криму, куди вже запросили Польщу, а також хочуть бачити США і Британію.