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Кулеба про санкції проти Росії: їх недостатньо, щоб зупинити війну

Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав надати Україні військову допомогу. Він зазначив, що санкції лиш завдають шкоди Росії, але не зможуть зупинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС за підсумками зустрічей у штаб-квартирі НАТО.

"Санкції завдають шкоди Росії, але їх недостатньо, щоб зупинити війну", - сказав Кулеба.

Він закликав союзників до військової допомоги та заявив, що битва за Донбас може нагадати Другу світову війну і проводитиметься з "великими оперативними маневрами та тисячами танків, літаків та бронетехніки".

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 43-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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