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Кулеба рассказал, когда Конгресс США может одобрить новую помощь Украине

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Конгресс Соединенных Штатов Америки может одобрить новое финансирование помощи Украине в любой день после каникул. Они завершаются 9 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на мероприятии NV.

"8 января выходит из каникул Сенат, 9 января выходит из каникул Палата представителей. И в любой из следующих дней может быть принято решение", - подчеркнул глава МИД. 

Он отметил, что предмет переговоров - усиление защиты границы США, а не помощь Украине. 

По словам Кулебы, переговоры продолжаться и завтра, и на следующей неделе, несмотря на каникулы. 

"Прогресс в этих переговорах есть", - добавил министр. 

Что предшествовало

Напомним, в Конгрессе США не смогли одобрить запрос Байдена выделение более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности до конца 2023 года. В этом запросе более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины. 

Главным камнем преткновения стали республиканцы, которые отказывались поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ. 

Вчера, 20 декабря, стало окончательно известно, что Конгресс ушел на каникулы без одобрения запроса Байдена. При этом средств, которые предусмотрены для помощи Украины, у США осталось на один пакет военной помощи. 

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