Кулеба рассказал, начал ли Залужный работу послом в Британии
На данный момент бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает подготовку для работы в качестве посла в Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформу" главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Этот процесс (подготовки, - ред) уже в конце финишной прямой", - сказал он.
Кулеба отметил, что понимает повышенный интерес к этой теме, но напомнил, что "всех послов оценивают одинаково: по результатам".
"Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве, прежде всего, успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства", - добавил глава МИД.
Назначение Залужного послом в Британии
9 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного с военной службы. В этот же день стало известно о назначении Залужного послом в Великобритании.
До этого, в феврале, президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.
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