Кулеба рассказал, начал ли Залужный работу послом в Британии

На данный момент бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает подготовку для работы в качестве посла в Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью " Укринформу " главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Этот процесс (подготовки, - ред) уже в конце финишной прямой", - сказал он.

Кулеба отметил, что понимает повышенный интерес к этой теме, но напомнил, что "всех послов оценивают одинаково: по результатам".

"Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве, прежде всего, успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства", - добавил глава МИД.

Назначение Залужного послом в Британии

9 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного с военной службы. В этот же день стало известно о назначении Залужного послом в Великобритании.

До этого, в феврале, президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.